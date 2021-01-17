Йоханнес Бе высказался о возможном переходе Большунова в биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал возможный переход российского лыжника Александра Большунова в биатлон.

«Будет немного жаль, если он сменит вид спорта, но биатлонная семья готова открыть двери для каждого. Его приход стал бы хорошим испытанием как для нас, так и для него. Возможно, Большунов хочет бросить себе новый вызов. Возможно, он пойдет по пути Стины Нильссон и уйдет в биатлон после победы на Олимпиаде», — приводит Dagbladet слова Бе.

Большунов — двукратный победитель «Тур де Ски» и обладатель Кубка мира по лыжным гонкам.