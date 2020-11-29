Йоханнес Бе вышел в лидеры общего зачета Кубка мира

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. После этого он вышел в лидеры общего зачета.

Лучший из россиян — Александр Логинов — занимает девятое место.

Общий зачет (м)

1 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 114 (+60)

2 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 92 (+54)

3 (1). Штурла Легрейд (Норвегия) — 83 (+23)

4 (4). Кантен Фийон Майе (Франция) — 81 (+38)

5 (3). Эрик Лессер (Германия) — 80 (+32)

6 (7). Яков Фак (Словения) — 76 (+40)

9 (10). Александр Логинов (Россия) — 60 (+29)

20 (26). Матвей Елисеев (Россия) — 42 (+27)

33 (-). Эдуард Латыпов (Россия) — 21 (+21)

44 (-). Семен Сучилов (Россия) — 5 (+5)

46 (37). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)