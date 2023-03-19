Йоханнес Бе выиграл заключительную гонку в сезоне-2022/23 Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на 15 км на 9-м этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Бе прошел дистанцию за 38 минут и 51,9 секунд, допустив два промаха. Вторым пришел швейцарец Никлас Хартвег с отставанием 26,2 секунды (0 промахов). Третье место занял представитель Норвегии Ветле Кристиансен (+35,2; 0 промахов).

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Биатлон.

Кубок мира, девятый этап, Хольменколлен.

Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 38.51,9 (2 промаха).

2. Никлас Хартвег (Швейцария) — отставание 26,2 секунды (0).

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) +35,2 (0).