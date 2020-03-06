Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место. Его брат Тарьей занял третье место. Между ними расположился Кантен Фийон Майе из Франции.

Лучший из россиян Эдуард Латыпов занял 17-е место. Лидер сборной Александр Логинов выступил неудачно и не вошел даже в топ-60.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.56,8 (0 шт. кругов)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 22,8 (0)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 1.01,1 (0)