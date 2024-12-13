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Сегодня, 17:39

Йоханнес Бе выиграл спринт на Кубке мира в Хохфильцене

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

31-летний спортсмен с одним промахом преодолел дистанцию за 24 минуты 23,1 секунды.

Второе место занял еще один норвежец — Стурла Лагрейд (+4,2). Третьим стал француз Фабьен Клод (+6,8).

Кубок мира по биатлону-2024/25

Второй этап

Хохфильцен (Австрия)

Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.23.1 (1 промах)

2. Стурла Лагрейд (Норвегия) — +4,2 (0)

3. Фабьен Клод (Франция) — +6,8 (0)

4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) — +7,4 (0)

5. Вебьорн Серум (Норвегия) — +19,9 (2)

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +21,1 (1)

Биатлон
Йоханнес Бе
Фабьен Клод
Штурла Легрейд
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