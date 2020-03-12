Норвежец Йоханнес Бе стал первым в мужском спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти. Биатлонист преодолел дистанцию в 10 километров за 22 минуты и 27,8 секунды без штрафных кругов.

Второй — француз Мартен Фуркад (+21,1 секунды). Третий — его соотечественник Эмильян Жаклен (+22,3 секунды).

Россияне не попали в топ-10.

Мужской спринт в Лахти прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Биатлон

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 22.27,8 (0 шт. кругов)

2. Мартен Фуркад (Франция) — отставание 21,1 (0)

3. Эмильян Жаклен (Франция) — 22,3 (0)