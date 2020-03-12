Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лахти, россияне — вне топ-10
18:25
Норвежец Йоханнес Бе стал первым в мужском спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти. Биатлонист преодолел дистанцию в 10 километров за 22 минуты и 27,8 секунды без штрафных кругов.
Второй — француз Мартен Фуркад (+21,1 секунды). Третий — его соотечественник Эмильян Жаклен (+22,3 секунды).
Россияне не попали в топ-10.
Мужской спринт в Лахти прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Биатлон
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт 10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 22.27,8 (0 шт. кругов)
2. Мартен Фуркад (Франция) — отставание 21,1 (0)
3. Эмильян Жаклен (Франция) — 22,3 (0)
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