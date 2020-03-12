Норвежец Йоханнес Бе стал первым в мужском спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Биатлонист преодолел дистанцию в 10 километров за 22 минуты и 27,8 секунды без штрафных кругов.

Второй — француз Мартен Фуркад (+21,1 секунды). Третий — его соотечественник Эмильян Жаклен (+22,3 секунды).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев — 14-е место (+58,7 секунды и 0 промахов). Александр Логинов — 18-й, Евгений Гараничев — 31-й, Эдуард Латыпов — 36-й, Карим Халили — 42-й, Никита Поршнев — 62-й.

Мужской спринт в Лахти прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Биатлон

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 22.27,8 (0 шт. кругов)

2. Мартен Фуркад (Франция) — отставание 21,1 (0)

3. Эмильян Жаклен (Франция) — 22,3 (0)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 30,6 (0)

5. Тарьей Бе (Норвегия) — 34,0 (0)

6. Бенедикт Долль (Германия) — 34,1 (1)...

14. Матвей Елисеев (Россия) — 58,7 (0)

18. Александр Логинов (Россия) — 1.12,9 (1)

31. Евгений Гараничев (Россия) — 1.36,7 (1)

36. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.45,0 (2)

42. Карим Халили (Россия) — 1.54,5 (1)

62. Никита Поршнев (Россия) — 2.26,1 (2)