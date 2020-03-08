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Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Нове-Место, Елисеев — 16-й

16:26
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Норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Логинову лучше закончить сезон и перестать себя мучить

Россияне Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места.

Лидер сборной России Александр Логинов не вышел на старт гонки.

Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 39.32,7 (3 шт. круга)
2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 15,1 (0)
3. Арнд Пайффер (Германия) — 25,0 (1)
4. Дмитрий Пидручный (Украина) — 27,9 (2)
5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 27,9 (2)
6. Йоханнес Дале (Норвегия) — 34,1 (2)...
16. Матвей Елисеев (Россия) — 1.40,9 (2)...
28. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.41,0 (9).

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