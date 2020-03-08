Норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Логинову лучше закончить сезон и перестать себя мучить

Россияне Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места.

Лидер сборной России Александр Логинов не вышел на старт гонки.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 39.32,7 (3 шт. круга)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 15,1 (0)

3. Арнд Пайффер (Германия) — 25,0 (1)

4. Дмитрий Пидручный (Украина) — 27,9 (2)

5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 27,9 (2)

6. Йоханнес Дале (Норвегия) — 34,1 (2)...

16. Матвей Елисеев (Россия) — 1.40,9 (2)...

28. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.41,0 (9).