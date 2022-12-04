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Сегодня, 14:48

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

Иван Торопцев
Корреспондент
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Йоханнес Бе.
Фото AFP

Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Бе преодолел дистанцию в 12,5 километра за 32 минуты и 44,4 секунды и допустил три промаха на четырех огневых рубежах. Вторую строчку занял его соотечественник Штурла Легрейд (отставание +19,2 секунды, 2 промаха). На третьем месте — француз Эмильен Жаклен (+47,3, 2).

Итоговый протокол гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Итоговый протокол гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене с 8 по 11 декабря.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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