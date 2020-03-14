Йоханнес Бе выиграл Большой хрустальный глобус, Фуркад — второй, Логинов стал седьмым в общем зачете
Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Этот пасьют стал последним забегом в нынешнем сезоне.
В общем зачете знаменитый француз, который завершает карьеру, занял второе место. Он уступил всего два очка норвежцу Йоханнесу Бе.
Лучший из россиян — Александр Логинов — занял седьмое место.
Общий зачет (м)
1 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 913 (+43)
2 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 911 (+60)
3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 843 (+54)
4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 740 (+23)
5 (5). Эмильян Жаклен (Франция) — 726 (+48)
6 (6). Симон Дестье (Франция) — 672 (+28)
7 (8). Александр Логинов (Россия) — 629 (+36)
15 (15). Матвей Елисеев (Россия) — 422 (0)
32 (32). Евгений Гараничев (Россия) — 174 (+26)
39 (37). Никита Поршнев (Россия) — 130 (0)
52 (51). Эдуард Латыпов (Россия) — 74 (0)
62 (62). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (0)
68 (68). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)
71 (70). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)
77 (-). Карим Халили (Россия) — 16 (+16)