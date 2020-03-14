Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Этот пасьют стал последним забегом в нынешнем сезоне.

В общем зачете знаменитый француз, который завершает карьеру, занял второе место. Он уступил всего два очка норвежцу Йоханнесу Бе.

Лучший из россиян — Александр Логинов — занял седьмое место.

Общий зачет (м)

1 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 913 (+43)

2 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 911 (+60)

3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 843 (+54)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 740 (+23)

5 (5). Эмильян Жаклен (Франция) — 726 (+48)

6 (6). Симон Дестье (Франция) — 672 (+28)

7 (8). Александр Логинов (Россия) — 629 (+36)

15 (15). Матвей Елисеев (Россия) — 422 (0)

32 (32). Евгений Гараничев (Россия) — 174 (+26)

39 (37). Никита Поршнев (Россия) — 130 (0)

52 (51). Эдуард Латыпов (Россия) — 74 (0)

62 (62). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (0)

68 (68). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)

71 (70). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)

77 (-). Карим Халили (Россия) — 16 (+16)