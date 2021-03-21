Йоханнес Бе в третий раз подряд выиграл «Большой хрустальный глобус»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в третий раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира.

Решающей гонкой стал сегодняшний масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде. За «Большой хрустальный глобус» в заключительной гонке сезона боролись Бе и его соотечественник Штурла Легрейд.

Бе занял третье место и, таким образом, победил в общем зачете Кубка мира. Кроме того, он выиграл общий зачет КМ в масс-старте.

Легрейд стал восьмым в масс-старте и не смог впервые в карьере выиграть «Большой хрустальный глобус», заняв в общем зачете второе место.

Третье место в общем зачете занял француз Кентен Фийон-Майе.

Добавим, что Бе стал четвертым биатлонистом, который трижды подряд стал обладателем Кубка мира. Ранее это удавалось французам Мартену Фуркаду и Рафаэлю Пуаре, а также немцу Франку Ульриху.

Бе является олимпийским чемпионом 2018 года, также он выиграл серебро и бронзу Олимпиады в Пхенчхане.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 1052 (+48)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 1039 (+34)

3 (3). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 930 (+29)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 893 (+38)

5 (6). Йоханнес Дале (Норвегия) — 843 (+32)

6 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 817 (0)

17 (16). Александр Логинов (Россия) — 541 (0)

18 (21). Эдуард Латыпов (Россия) — 491 (+54)

21 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 459 (+24)

27 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 260 (+20)

46 (44). Карим Халили (Россия) — 111 (0)

70 (70). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)

76 (76). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)

93 (93). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

95 (95). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)