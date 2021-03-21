Йоханнес Бе в третий раз подряд выиграл «Большой хрустальный глобус»
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в третий раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира.
Решающей гонкой стал сегодняшний масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде. За «Большой хрустальный глобус» в заключительной гонке сезона боролись Бе и его соотечественник Штурла Легрейд.
Бе занял третье место и, таким образом, победил в общем зачете Кубка мира. Кроме того, он выиграл общий зачет КМ в масс-старте.
Легрейд стал восьмым в масс-старте и не смог впервые в карьере выиграть «Большой хрустальный глобус», заняв в общем зачете второе место.
Третье место в общем зачете занял француз Кентен Фийон-Майе.
Добавим, что Бе стал четвертым биатлонистом, который трижды подряд стал обладателем Кубка мира. Ранее это удавалось французам Мартену Фуркаду и Рафаэлю Пуаре, а также немцу Франку Ульриху.
Бе является олимпийским чемпионом 2018 года, также он выиграл серебро и бронзу Олимпиады в Пхенчхане.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 1052 (+48)
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