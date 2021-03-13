Йоханнес Бе увеличил отрыв от Легрейда в зачете Кубка мира
Норвежец Йоханнес Бе увеличил отрыв от норвежца Штурлы Легрейда в общем зачете Кубка мира. В сегодняшней гонке преследования на этапе в Нове-Место он занял второе место.
Старший брат Йоханнеса Тарьей Бе замыкает тройку лидеров, между ними расположился Штурла Легрейд.
Лучший из россиян Александр Логинов занимает 15-ю строчку.
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 987 (+54)
2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 962 (+43)
3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 817 (+38)
4 (4). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 812 (+60)
5 (5). Йоханнес Дале (Норвегия) — 783 (+32)
6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 736 (+21)
15 (15). Александр Логинов (Россия) — 493 (+24)
21 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 387 (+31)
22 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 376 (+20)
34 (34). Евгений Гараничев (Россия) — 172 (+9)
45 (46). Карим Халили (Россия) — 92 (+19)
67 (67). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)
69 (69). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)
89 (89). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)
90 (90). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)
Гонка преследования (м)
1 (1). Штурла Легрейд (Норвегия) — 279 (+43)
2 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 275 (+54)
3 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 266 (+48)
4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 236 (+38)
5 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 234 (+21)
6 (6). Йоханнес Дале (Норвегия) — 208 (+32)
15 (15). Александр Логинов (Россия) — 127 (+24)
17 (17). Матвей Елисеев (Россия) — 124 (+31)
19 (19). Эдуард Латыпов (Россия) — 122 (+20)
35 (35). Евгений Гараничев (Россия) — 43 (+9)
67 (67). Карим Халили (Россия) — 5 (0)
57 (57). Антон Бабиков (Россия) — 14 (0)
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