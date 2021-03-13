Йоханнес Бе увеличил отрыв от Легрейда в зачете Кубка мира

Норвежец Йоханнес Бе увеличил отрыв от норвежца Штурлы Легрейда в общем зачете Кубка мира. В сегодняшней гонке преследования на этапе в Нове-Место он занял второе место.

Старший брат Йоханнеса Тарьей Бе замыкает тройку лидеров, между ними расположился Штурла Легрейд.

Лучший из россиян Александр Логинов занимает 15-ю строчку.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 987 (+54)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 962 (+43)

3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 817 (+38)

4 (4). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 812 (+60)

5 (5). Йоханнес Дале (Норвегия) — 783 (+32)

6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 736 (+21)

15 (15). Александр Логинов (Россия) — 493 (+24)

21 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 387 (+31)

22 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 376 (+20)

34 (34). Евгений Гараничев (Россия) — 172 (+9)

45 (46). Карим Халили (Россия) — 92 (+19)

67 (67). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)

69 (69). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)

89 (89). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

90 (90). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Гонка преследования (м)

1 (1). Штурла Легрейд (Норвегия) — 279 (+43)

2 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 275 (+54)

3 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 266 (+48)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 236 (+38)

5 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 234 (+21)

6 (6). Йоханнес Дале (Норвегия) — 208 (+32)

15 (15). Александр Логинов (Россия) — 127 (+24)

17 (17). Матвей Елисеев (Россия) — 124 (+31)

19 (19). Эдуард Латыпов (Россия) — 122 (+20)

35 (35). Евгений Гараничев (Россия) — 43 (+9)

67 (67). Карим Халили (Россия) — 5 (0)

57 (57). Антон Бабиков (Россия) — 14 (0)