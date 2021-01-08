Йоханнес Бе упрочил лидерство в зачете Кубка мира, Логинов вылетел из топ-15

Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это позволило ему упрочить лидерство и в общем зачете, и в зачете спринта. Лучший из россиян Александр Логинов опустился с 15-го места в общем зачете на 17-е.

В Кубке наций Норвегия существенно увеличила отрыв от Швеции, сегодня весь пьедестал достался норвежцам. Россия — пятая.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 488 (+60)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 421 (+48)

3 (4). Йоханнес Дале (Норвегия) — 380 (+40)

4 (7). Тарьей Бе (Норвегия) — 375 (+54)

5 (3). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 367 (+23)

6 (6). Эмильян Жаклен (Франция) — 351 (+27)...

17 (15). Александр Логинов (Россия) — 221 (+22)...

22 (22). Матвей Елисеев (Россия) — 166 (+25)

23 (25). Эдуард Латыпов (Россия) — 147 (+30)...

29 (27). Евгений Гараничев (Россия) — 103 (0)...

53 (51). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)...

62 (-). Кирилл Стрельцов (Россия) — 14 (+14)...

67 (62). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)...

69 (65). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Спринт (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 259 (+60)

2 (2). Йоханнес Дале (Норвегия) — 218 (+40)

3 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 197 (+54)

4 (8). Штурла Легрейд (Норвегия) — 182 (+48)

5 (3). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 180 (+23)

6 (7). Мартин Понсилуома (Швеция) — 176 (+38)...

18 (17). Александр Логинов (Россия) — 103 (+22)

19 (26). Эдуард Латыпов (Россия) — 82 (+30)...

24 (28). Матвей Елисеев (Россия) — 72 (+25)...

39 (36). Евгений Гараничев (Россия) — 40 (0)...

54 (-). Кирилл Стрельцов (Россия) — 14 (+14)...

61 (54). Антон Бабиков (Россия) — 7 (0)...

63 (56). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 3495 (+462)

2 (2). Швеция — 3088 (+374)

3 (3). Германия — 2989 (+360)

4 (4). Франция — 2960 (+397)

5 (5). Россия — 2790 (+377)

6 (6). Австрия — 2646 (+348)