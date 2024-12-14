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Сегодня, 17:57

Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону

Алина Савинова
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Норвежец Йоханнес Бе занял первое место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию в 12,5 км за 32 минуты 16,5 секунды с двумя промахами на огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (+3,5 секунды; 1 промах). На третьей позиции расположился еще один норвежец Стурла Легрейд (+3,8; 1).

Бе, Жаклен и Легрейд одновременно уходили с последнего огневого рубежа. На последнем километре дистанции Йоханнес в борьбе наступил французу на лыжу, тот потерял равновесие и упал.

В заключительный соревновательный день на этапе в Хохфильцене, 15 декабря, пройдут две эстафеты (мужская и женская).

Биатлон
Йоханнес Бе
Эмильен Жаклен
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