Йоханнес Бе сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира

Норвежец Тарьей Бе завоевал золото в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Второе место занял его брат — Йоханнес.

Призовую тройку замкнул француз Симон Дестье.

Россиянин Александр Логинов показал 19-й результат, Эдуард Латыпов — 23-й, Матвей Елисеев — 24-й.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 955 (+54)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 922 (+40)

3 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 763 (+60)

4 (4). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 752 (+38)

5 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 749 (+6)

6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 700 (+29)

15 (16). Александр Логинов (Россия) — 469 (+22)

21 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 362 (+17)

22 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 360 (+18)

34 (34). Евгений Гараничев (Россия) — 161 (0)

46 (46). Карим Халили (Россия) — 89 (+5)

68 (67). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)

69 (68). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)

88 (87). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

89 (88). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Гонка преследования (м)

1 (1). Штурла Легрейд (Норвегия) — 279 (+40)

2 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 275 (+54)

3 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 266 (+36)

4 (7). Тарьей Бе (Норвегия) — 236 (+60)

5 (4). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 234 (+29)

6 (5). Йоханнес Дале (Норвегия) — 208 (+6)

15 (17). Александр Логинов (Россия) — 127 (+22)

16 (16). Матвей Елисеев (Россия) — 124 (+17)

19 (18). Эдуард Латыпов (Россия) — 122 (+18)

35 (31). Евгений Гараничев (Россия) — 43 (0)

67 (-). Карим Халили (Россия) — 5 (+5)