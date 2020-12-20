Йоханнес Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, Логинов — 15-й
Йоханнес Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира после масс-старта на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу в гонке одержал немец Арнд Пайффер, вторым финишировал швед Мартин Понсилуома, третий — Тарьей Бе.
На данный момент у Йоханнеса Бе 428 очков, вторым идет его соотечественник Штурла Легрейд (373 балла), третий — швед Себастьян Самуэльссон (344 очка).
Лучшим среди россиян остается Александр Логинов, который поднялся на 15-. позицию (199 баллов).
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 428 (+36)
2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 373 (+38)
3 (4). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 344 (+34)
4 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 340 (+26)
5 (5). Кантен Фийон Майе (Франция) — 339 (+32)
6 (6). Эмильян Жаклен (Франция) — 324 (+40)
...15 (16). Александр Логинов (Россия) — 199 (+31)
...22 (23). Матвей Елисеев (Россия) — 141 (+21)
...25 (26). Эдуард Латыпов (Россия) — 119 (+18)
...28 (32). Евгений Гараничев (Россия) — 103 (+20)
...51 (51). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)
...62 (62). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)
...65 (65). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)
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