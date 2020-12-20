Йоханнес Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира после масс-старта на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу в гонке одержал немец Арнд Пайффер, вторым финишировал швед Мартин Понсилуома, третий — Тарьей Бе.

На данный момент у Йоханнеса Бе 428 очков, вторым идет его соотечественник Штурла Легрейд (373 балла), третий — швед Себастьян Самуэльссон (344 очка).

Лучшим среди россиян остается Александр Логинов, который поднялся на 15-. позицию (199 баллов).

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 428 (+36)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 373 (+38)

3 (4). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 344 (+34)

4 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 340 (+26)

5 (5). Кантен Фийон Майе (Франция) — 339 (+32)

6 (6). Эмильян Жаклен (Франция) — 324 (+40)

...15 (16). Александр Логинов (Россия) — 199 (+31)

...22 (23). Матвей Елисеев (Россия) — 141 (+21)

...25 (26). Эдуард Латыпов (Россия) — 119 (+18)

...28 (32). Евгений Гараничев (Россия) — 103 (+20)

...51 (51). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)

...62 (62). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

...65 (65). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)