Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Йоханнес Бе поздравил Латыпова с днем рождения

13:17
Теги:

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе 21 марта после масс-старта на 10-м этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде поздравил россиянина Эдуарда Латыпова с днем рождения.

В конце пресс-конференции Латыпова после гонки россиянин поздравил норвежца с завоеванием Большого хрустального глобуса и уступил ему месте в конференц-зале. В ответ Бе-младший поздравил Латыпова с днем рождения. В воскресенье Эдуарду исполнилось 27 лет.

В заключительной гонке сезоне Латыпов занял второе место, Бе — третье, а победил француз Симон Дестье.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...