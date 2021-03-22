Йоханнес Бе поздравил Латыпова с днем рождения

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе 21 марта после масс-старта на 10-м этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде поздравил россиянина Эдуарда Латыпова с днем рождения.

В конце пресс-конференции Латыпова после гонки россиянин поздравил норвежца с завоеванием Большого хрустального глобуса и уступил ему месте в конференц-зале. В ответ Бе-младший поздравил Латыпова с днем рождения. В воскресенье Эдуарду исполнилось 27 лет.

В заключительной гонке сезоне Латыпов занял второе место, Бе — третье, а победил француз Симон Дестье.