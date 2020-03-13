Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Йоханнес Бе: «Не знаю, кто выиграет Кубок мира, но это это наша последняя битва с Фуркадом»

22:47
Теги:

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал уход Мартена Фуркада из спорта. Фуркад объявил о завершении карьеры, завтра он должен принять участие в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Контиолахти.

Мартен Фуркад.Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

«Последний танец. Мы не можем предсказат, кто выиграет Кубок мира завтра, но одно точно: это наша последняя битва. Удачи и спасибо, Мартен!» — обратился Бе-младший к Фуркаду-младшему на странице в Facebook.

Бе уйдет на старт первым, Фуркад — вторым с 21-секундным отставанием. В общем зачете Кубка мира Фуркад лидирует, Бе отстает от него на 10 очков.

Кубок мира по биатлону

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир