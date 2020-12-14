Йоханнес Бе: «Меня раздражает биатлон»

Йоханнес Бе после эстафеты на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене подвел итоги гонки. Сборная Норвегии стала второй, уступив на последнем круге Швеции.

«Я очень растроен результатом, своей работой. Проигрыш Самуэльссону? Тут важен сам факт, как я уступил. Пять выстрелов, потом эти чертовые дополнительные патроны. Меня сейчас раздражает биатлон, нельзя проводить такие гонки», — цитирует Йоханнеса TV2.

Четвертый этап Кубка мира пройдет также в Хохфильцене, начиная с 17 декабря.