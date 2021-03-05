Ярошенко считает, что российским биатлонистам повезло в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место

Двукратный чемпион мира в эстафете Дмитрий Ярошенко прокомментировал «СЭ» итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Сборная России обошла норвежцев и заняла второее место.

«Удивили с отрицательным значением Жаклен и норвежцы своими штрафными кругами, — сказал Ярошенко «СЭ». — Признанные мастера совершили ошибки. Начался биатлон, а эмоций вообще никаких. Лыжный чемпионат мира — вот это мощные эмоции, после которых в принципе неинтересно смотреть биатлонные соревнования. Ранг соревнований Кубка мира ниже, это по большому счету коммерческие старты. За ними интересно наблюдать в преддверии чемпионата мира, смотреть, как эволюционирует и движется сборная. Чемпионат мира как апогей сезона закончился. Я с большим интересном жду женскую сборную на чемпионате России в Ханты-Мансийске».

Также Ярошенко добавил, что у простых болельщиков факт того, что сборная России обошла норвежцев и французов вызывает радость, но у профессионального спортсмена таких эмоций нет.

«Профессиональный спортсмен не питает иллюзий, он прекрасно понимает, что когда команды стреляют такое огромное количество штрафов и борются с нами, то это говорит о том, что фактор везения был на нашей стороне. Тут надо смотреть в корень, как наши бежали: там 30 секунд, там 15 секунд, там плюс 15 секунд — накопилось минутное отставание. Здорово, да, что заняли второе место. Никто не умаляет заслуг того же Эдуарда Латыпова, который безупречно чисто отстрелял, не дрогнул в таких условиях. Здесь вопросов нет, все четко, профессионально», — добавил Ярошенко.

За российскую команду выступали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первое место в эстафете заняла Германия, сборная Норвегии — третья.

(Екатерина Звенигородская)