Ярошенко назвал черным хайпом предложение о премии биатлонной сборной от «Матч ТВ»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко раскритиковал акцию, о которой объявил комментатор Дмитрий Губерниев. В эфире «Матч ТВ» журналист объявил, что биатлонист, который прервет антирекордную серию сборной России на Кубке мира, получит 100 тысяч рублей.

«Эти 100 тысяч можно было направить в какую-нибудь сельскую спортивную школу. Их огромное количество. Они нуждаются в спортивном инвентаре, — приводит слова Ярошенко «Спорт День за Днем». — А не хайповать за счет не удачных выступлений сборной России. Думаю, что вряд ли найдется хоть один спортсмен, который прикоснется к этим деньгам.

Они сначала хайпанули на всей этой теме и тут же говорят: «Мы надеемся, что спортсмен использует эти деньги на благотворительность». Так вы возьмите и сами передайте эти деньги на благотворительность. У нас что мало нуждающихся детей?! Или мало детей в детских домах, которые не сильно обеспечены спортивным инвентарем? Получается хайп за счет сборной России. Она не попадает на подиумы, но это не значит, что нет потенциала и людей, которые вкладывают в нее душу. Особенно сервисеры. Они встают в шесть утра и впахивают, как рабы на галерах.

Когда «Матч ТВ», имеющий бюджетные вливания со стороны государства, выделяет 100 тысяч за попадание на подиум — это какой-то черный хайп».

Безмедальная серия российских биатлонистов достигла 39 гонок.