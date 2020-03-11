Владимир Драчев: «Рассматриваем различные варианты участия или снятия с этапа КМ в Осло»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что национальная команда намерена принять участие на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Его могут отменить из-за коронавируса.

— Мы рассматриваем различные варианты участия или снятия, — цитирует Драчева РИА «Новости». — Возможно, в случае проведения поедем частично, чтобы не терять квоты на будущий год. Один из вопросов — могут ли спортсмены попасть на карантин после возвращения в Россию? Активно сейчас рассматриваем. А через несколько дней после Осло стартует чемпионат России, значит, в Норвегию должны поехать те, кто не должен участвовать в чемпионате России. Интересная ситуация.