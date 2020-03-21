Владимир Аликин: «Уже были примеры приглашения лыжников в сборную. Даст нагрузки, а дальше что»
15:59
Олимпийский чемпион Владимир Аликин не считает, что специалисты по лыжам улучшат результаты биатлонистов.
Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков говорил, что биатлонистам не хватает знаний специалиста из лыжных гонок.
— У нас были уже примеры приглашения лыжников в сборную, — цитирует Аликина РИА «Новости». — Лыжные гонки и биатлон, на самом деле, разные специфики. Ну, придет он, даст нагрузки, а дальше что.
У нас сейчас работают люди, которые абсолютно не знакомы никому, не понимаю, как они там находятся.
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