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Владимир Аликин: «Уже были примеры приглашения лыжников в сборную. Даст нагрузки, а дальше что»

15:59
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Олимпийский чемпион Владимир Аликин не считает, что специалисты по лыжам улучшат результаты биатлонистов.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков говорил, что биатлонистам не хватает знаний специалиста из лыжных гонок.

— У нас были уже примеры приглашения лыжников в сборную, — цитирует Аликина РИА «Новости». —  Лыжные гонки и биатлон, на самом деле, разные специфики. Ну, придет он, даст нагрузки, а дальше что.

У нас сейчас работают люди, которые абсолютно не знакомы никому, не понимаю, как они там находятся.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200321/1568949276.html

Кубок мира по биатлону

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