Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла спринт на 7,5 км на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

32-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 20 минут и 59,6 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла француженка Хлоя Шевалье (отставание 2,8 секунды, 0 промахов), третьей стала представительница Швеции Эльвира Эберг (8,7, 0).

Российские спортсменки не принимают участие в соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

Кубок мира по биатлону-2022/23

Шестой этап.

Антхольц, Италия

Женщины

Спринт

1. Доротея Вирер (Италия) — 20.59,6 (0 промахов)

2. Клоэ Шевалье (Франция) — отставание 2,8 (0)

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 8,7 (0)

4. Марте Рейселанд (Норвегия) — 14,7 (1)

5. Анамария Лампич (Словения) -18,4 (2)

6. Денизе Херрман (Германия) — 23,1 (2)

7. Янина Хеттих (Германия) — 23,6 (0)

8. Каролин Коломбо (Франция) — 26,5 (1)

9. Жулия Симон (Франция) — 26,7 (2)

10. Лу Жанмонно (Франция) — 28,9 (1)