Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. В тройку вошли немка Дениза Херманн и шведка Юханна Скоттхайм.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, не попавшая в десятку сильнейших.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. Доротея Вирер (Италия) — 44.00,9 (0)

2. Дениза Херманн (Германия) — +0,8 (1)

3. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 24,1 (0)

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 34,1 (1)

5. Лина Перссон (Швеция) — 36,8 (0)

6. Анаис Бескон (Франция) — 1.18,5 (1)...

15. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.38,0 (2)...

24. Тамара Воронина (Россия) — 3.10,1 (1)...

32. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,2 (3)...

48. Лариса Куклина (Россия) — 4.44,8 (2)...

52. Ирина Казакевич (Россия) — 5.04,9 (4)...

56. Анастасия Гореева (Россия) — +05.24,7 (4)