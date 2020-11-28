Вирер выиграла первую гонку Кубка мира в сезоне, россиянки — вне топ-10
Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. В тройку вошли немка Дениза Херманн и шведка Юханна Скоттхайм.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, не попавшая в десятку сильнейших.
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км
1. Доротея Вирер (Италия) — 44.00,9 (0)
2. Дениза Херманн (Германия) — +0,8 (1)
3. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 24,1 (0)
4. Эльвира Эберг (Швеция) — 34,1 (1)
5. Лина Перссон (Швеция) — 36,8 (0)
6. Анаис Бескон (Франция) — 1.18,5 (1)...
15. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.38,0 (2)...
24. Тамара Воронина (Россия) — 3.10,1 (1)...
32. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,2 (3)...
48. Лариса Куклина (Россия) — 4.44,8 (2)...
52. Ирина Казакевич (Россия) — 5.04,9 (4)...
56. Анастасия Гореева (Россия) — +05.24,7 (4)
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