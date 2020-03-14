Вирер второй раз подряд выиграла Большой хрустальный глобус

Итальянка Доротея Вирер стала обладательницей Большого хрустального глобуса. Для нее это вторая победа в общем зачете Кубка мира в карьере, впервые она выиграла трофей в прошлом сезоне.

На 7 очков от Вирер отстала Тирил Экхофф из Норвегии. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт — 17-е место.

Общий зачет (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 793 (+30)

2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 786 (+31)

3 (3). Дениза Херманн (Германия) — 745 (+25)

4 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 741 (+23)

5 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 597 (0)

6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 573 (+32)...

17 (18). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 363 (+19)...

21 (20). Лариса Куклина (Россия) — 335 (+28)...

23 (23). Светлана Миронова (Россия) — 270 (0)...

46 (45). Ирина Старых (Россия) — 113 (0)...

57 (56). Кристина Резцова (Россия) — 66 (0)...

66 (64). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)...

82 (82). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)