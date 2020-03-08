Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в Кубке мира в зачете масс-стартов. В ее активе 223 очка.

Второй идет победительница сегодняшнего масс-старта норвежка Тириль Экхофф — 210. Третьей идет шведка Ханна Эберг — 200. Лучшая среди россиянок Екатерина Юрлова-Перхт на 15-м месте.

Кубок мира. Женщины

Масс-старт

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 223 (+40)

2 (3). Тириль Экхофф (Норвегия) — 210 (+60)

3 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 200 (+54)

4 (2). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 195 (+36)

5 (6). Анаис Бескон (Франция) — 172 (+27)

6 (7). Дениза Херманн (Германия) — 164 (+29)

15 (15). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 120 (+24)

31 (43). Лариса Куклина (Россия) — 41 (+31)

32 (30). Светлана Миронова (Россия) — 38 (0)

40 (38). Ирина Старых (Россия) — 21 (0)

Матч «Парма» — СПАЛ состоится и начнется в 15.45 мск