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Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова примут участие в эстафете на этапе Кубка мира

18:56
Валерия Васнецова. Фото Global Look Press
Валерия Васнецова. Фото Global Look Press
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Союз биатлонистов России (СБР) представил состав женской сборной России по биатлону на эстафету третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова примут участие в гонке. В эстафете не выступят Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

Эстафетная гонка этапа Кубка мира в Хохфильцене состоится в субботу, 11 декабря. Начало — в 16.15 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/872

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Анна Горшкова все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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