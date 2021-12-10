Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова примут участие в эстафете на этапе Кубка мира
18:56
Союз биатлонистов России (СБР) представил состав женской сборной России по биатлону на эстафету третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова примут участие в гонке. В эстафете не выступят Ирина Казакевич и Лариса Куклина.
Эстафетная гонка этапа Кубка мира в Хохфильцене состоится в субботу, 11 декабря. Начало — в 16.15 по московскому времени.
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