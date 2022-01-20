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20 января, 23:18

Васнецова, Казакевич и Нигматуллина выступят в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве

Евгений Петров
Корреспондент

Три российские спортсменки биатлонистки выступят в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия).

Как сообщает сайт СБР, 24-й стартовый номер получила Валерия Васнецова. 44-й будет стартовать Ирина Казакевич. 69-й на старт выйдет Ульяна Нигматуллина.

Ранее стало известно, что гонку пропустят Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко. Такое решение было принято после консультации с врачами.

Гонка состоится 21 января и начнется в 16.15 по московскому времени.

Источник: https://biathlonrus.com/news/tri-rossiyanki-vystupyat-v-individualnoy-gonke-na-etape-km-v-antkholtse/
Валерия Васнецова
Ирина Казакевич
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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