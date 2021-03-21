Васильев выразил мнение, что женский биатлонный сезон для сборной России был ужасным

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» подвел итоги женского сезона.

21 марта последней женской гонкой в сезоне стал масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. По его результатам, лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева — пятое место, Светлана Миронова — восьмая.

«К сожалению, какие-то результаты у нас появляются только под конец сезона, — сообщил Васильев «СЭ». — И уже который год так. У нас есть определенная закономерность, не самая лучшая. Мы очень удачно выступаем в Антерсельве, но после этого на чемпионате мира показываем себя неважно. В конце сезона, когда это уже никому не нужно, мы замечательно выступаем. Кайшева и Миронова попали в десятку — это хороший результат. Давайте будем справедливыми, этот результат был достигнут в лотерее, в которой благополучно выступили. Это делает им честь, ведь все были в равных условиях. Кайшева и Миронова в этих условиях сориентировались и заняли места в десятке сильнейших. Это здорово, особенно перед вхождением в олимпийский сезон нужна была ложка меда в общей бочке дегтя. Хочу просто порадоваться за девчонок. Они не виноваты, что так выступали. Основная ответственность лежит на старшем тренере сборной — на Шашилове. Искренне хочу поздравить девчонок, и хочу пожелать им успехов в олимпийском сезоне».

Васильев также высказался о потере максимальной квоты для женской сборной по биатлону.

«Это говорит о «качественной» работе старшего тренера, потому что так работать нельзя. Такого ужасного сезона я даже не припомню. Как обстреливать наших молодых? Я даже не знаю. При большой квоте тренеры не стремились этого делать, а при маленькой шансов почти никаких нет», — добавил Васильев.

(Артем Бухаев)