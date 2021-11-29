Васильев считает, что Казакевич необходимо отстранить от выступлений на этапах Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении Ирины Казакевич на первом этапе Кубка мира по биатлону.

«Я бы исключил на время из состава сборной России Ирину Казакевич. Не знаю, почему ее до сих пор держат в обойме, но у нее стрельба совсем куда-то потерялась, она вообще не может собраться. Мне кажется, ее можно отправить вслед за Гараничевым и Елисеевым.

Дело не в том, что ее надо за что-то исключить. Ей нужно просто дать шанс собраться, она в данный момент находится в паническом состоянии. Для того чтобы ей вновь обрести себя, нужно окунуться в более спокойную обстановку, отправиться на Кубок IBU, например, чтобы она там приобрела уверенность и вернула те качества, которыми всегда обладала.

Считаю, что тренеры зря ее оставляют. Если это Шашилов, то с ним все понятно. Но прямо сейчас Казакевич не место на Кубке мира», — приводит слова Васильева «Газета.Ru».

29 ноября в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что тренерский штаб решил не производить замен в женской команде после первого этапа Кубка мира. Казакевич допустила десять промахов в индивидуальной гонке и заняла 109 позицию. В спринте она оказалась на 79-й строчке.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.