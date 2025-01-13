Васильев осудил норвежских биатлонистов за фото с флагом Украины

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал норвежских биатлонистов Штурлу Легрейд, Тарьей Бе и Йоханнеса Бе за фотографию с украинским флагом на Кубке мира.

Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а позже сделали совместное фото с занявшим 6-е место украинцем Дмитрием Пидручным, держа в руках флаг его страны. По словам Легрейд и братьев Бе, таким образом они выразили свою поддержку Украине.

«Политические акции запрещены российским спортсменам, а всем остальным, включая норвежцев, почему-то разрешены. Самое ужасное, что этому беззаконию потворствует руководство IBU. В дальнейшем, к сожалению, будет еще больше хейта в отношении России и российского спорта», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».