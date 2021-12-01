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Васильев оценил слова Елисеева о том, что он неудачно выступил в Эстерсунде из-за изотоника

08:24
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова Матвея Елисеева о том, что он неудачно выступил на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) из-за неподходящего изотоника.

«Конечно, изотоник не может таким образом влиять на форму спортсмена. Проблема Матвея — исключительно у него в голове. Как к спортсмену я к нему отношусь хорошо, но как к человеку — отрицательно. Не может профессиональный спортсмен позволять себе подобных высказываний в публичном пространстве о своем тренере. Он тренируется за счет государственных средств, а значит, обязан соблюдать корпоративную этику», — цитируют «Известия» Васильева.

Матвей Елисеев занял 30-е место в индивидуальной гонке и стал 77-м в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. После спринта спортсмен заявил, что находится не в лучшей форме и, возможно, возьмет паузу в выступлениях.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1256689/natalia-marianchik/ston-v-ruke-lyzhniki-raduiut-medaliami-biatlonisty-kazusami

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Иван Торопцев все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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