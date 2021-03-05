Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Сборная России заняла второе место.

За российскую команду выступали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Молодцы ребята, всех поздравляю. Лучший результат для нас, но с первым этапом надо что-то делать, это не годится. Проигрывать минуту на первом этапе — это преступление, рассчитывать не на что. Ситуация повторилась с чемпионата мира: Халили на первом этапе проиграл 40 секунд, а ребята вытащили на третье место. В данном случае здорово свои этапы прошли Елисеев и Латыпов, от этого и второй результат. Почему тренеры решили, что Халили замечательный стартер? Я просто удивляюсь, откуда у них это, он совершенно неправильно бегает первый этап. Для того, чтобы его бежать, нужно еще подучиться, а если никто не учит, а просто ставит, ну ты и будешь бежать», — сказал Васильев «СЭ».

Также Васильев оценил физическую форма Эдуарда Латыпова.

«Латыпов по-разному удивляет. Сегодня ходом странно бежал, на каждом кругу проигрывал Йоханнесу очень много. Можно сказать, что ели ноги унес. Сегодня на тоненького сработали, но это не умоляет достоинств выступления наших ребят», — сказал Васильев.

Первое место в эстафете заняла Германия, сборная Норвегии — третья.

(Анастасия Пастернак)