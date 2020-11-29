Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что из результатов сборной России на первом этапе Кубка мира не стоит делать далеко идущих выводов.

— У всех на первом этапе разная форма. Очевидно, что шведы, например, ее набрали, — сказал Васильев. — Я не думаю, что они покажут что-то еще более выдающееся в сезоне. Женщины поразили — все пять человек в десятке, одна только с двумя минутами штрафа. Но они часто к своему первому этапу готовились особенно, привычка осталась. Эберг с Самуэльссоном выиграли в прошлом сезоне одиночную смешанную эстафету, потом Себастьяна весь сезон никто особо не видел. Дай бог им здоровья, но сколько уже было случаев, когда кто-то носится полсезона как угорелый, а потом пропадает. То же относится и к нашей сборной, надо дать ей время. Все равно все готовятся к чемпионату мира, это главный старт сезона. (Дмитрий Кузнецов)