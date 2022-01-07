Васильев о победе Логинова в спринте: «Он набирал форму весь декабрь и теперь выдал лучший результат»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержал российский биатлонист Александр Логинов.

«Здорово! Конечно, молодец Саша. Видно, что постепенно Логинов улучшал свою форму в декабре. Сейчас он хорошо потренировался с Башкировым. Теперь Логинов выдал свой лучший результат, даже несмотря на один промах», — сказал Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Олимпийский чемпион также оценил выступление Даниила Серохвостова.

«Он тоже порадовал. Очень быстрый ход и стрельба. Обычно на стойке он редко попадает в цель, а тут такие плохие погодные условия. Видимо, было затишье, в которое он успел сделать точный выстрел. Серохвостов использовал предоставленную ему возможность и показал хороший результат. Самое главное, что сегодня Рождество. В этот праздник наши ребята порадовали народ таким хорошим результатом. Вошли в олимпийский год с победой. Это не может не радовать», — добавил Васильев.

Логинов преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут, допустив один промах. Второе место занял французский биатлонист Эмильян Жаклен (+6,5). Штурла Легрейд из Норвегии замкнул тройку (+15,1). В топ-10 также вошли Антон Бабиков и Даниил Серохвостов. Россияне заняли шестое и восьмое места соответственно.