В Сербии больше не заинтересованы в услугах российской биатлонистки Аввакумовой

Союз биатлонистов Сербии не заинтересован в услугах россиянки Екатерины Аввакумовой, сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Велимира Вукадина. Аввакумова выступала за сборную России, а с 2017 года выступала за Корею. IBU не дал 29-летней биатлонистке добро на переход в сербскую команду, несмотря на договоренность федераций, поскольку Аввакумова не доказала тесной связи с Сербией.

— Мы не поддерживаем никаких контактов с Аввакумовой, с ней не связывался ни один из сотрудников Союза биатлонистов Сербии, — сказал Вукадин. — Она покинула Сербию несколько месяцев назад и после этого не связывалась с нами.

Мы не знаем, что она намерена делать в будущем, поэтому мы больше не обращались в IBU по поводу выступления Аввакумовой в следующем сезоне.

На ЧМ-2017 Аввакумова стала пятой в индивидуальной гонке, а на Играх в Пхенчхане заняла 16-е место в той же дисциплине.