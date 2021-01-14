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В СБР назвали имена двух заразившихся коронавирусом представителей сборной России

15:12
Тренер российской сборной Николай Загурский. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Тренер российской сборной Николай Загурский. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Стали известны имена заразившихся коронавирусом представителей сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР).

Инфекция обнаружена у тренера женской команды Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена. Сообщается, что оба специалиста находятся на самоизоляции до 24 января, они переносят болезнь бессимптомно. Загурский и Виролайнен пропустят этап Кубка мира в Антхольце (Италия), который пройдет с 21 по 24 января.

Сегодня, 14 января состоится женская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Начало — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10459791

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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