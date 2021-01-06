В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом

В сборной России по биатлону один член команды сдал положительный тест на коронавирус. Среди спортсменов заболевших не выявлено, сообщает ТАСС.

На данный момент команда находится в Оберхофе, где с 8 по 17 января пройдут два этапа Кубка мира.

Имя специалиста, заразившегося коронавирусом, не сообщается.

Перед началом сезона Кубка мира в финском Контиолахти коронавирус был обнаружен у Антона Бабикова.