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В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом

12:35
В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом. Фото AFP
В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом. Фото AFP
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В сборной России по биатлону один член команды сдал положительный тест на коронавирус. Среди спортсменов заболевших не выявлено, сообщает ТАСС.

На данный момент команда находится в Оберхофе, где с 8 по 17 января пройдут два этапа Кубка мира.

Имя специалиста, заразившегося коронавирусом, не сообщается.

Перед началом сезона Кубка мира в финском Контиолахти коронавирус был обнаружен у Антона Бабикова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10411677

Кубок мира по биатлону

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