В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом
12:35
В сборной России по биатлону один член команды сдал положительный тест на коронавирус. Среди спортсменов заболевших не выявлено, сообщает ТАСС.
На данный момент команда находится в Оберхофе, где с 8 по 17 января пройдут два этапа Кубка мира.
Имя специалиста, заразившегося коронавирусом, не сообщается.
Перед началом сезона Кубка мира в финском Контиолахти коронавирус был обнаружен у Антона Бабикова.
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