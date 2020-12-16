В сборной России нет новых случаев заражения коронавирусом перед четвертым этапом Кубка мира

Главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что сборная России получила отрицательные тесты на коронавирус накануне 4-го этапа Кубка мира, который состоится в австрийском Хохфильцене.

«После прилета в Хохфильцен не было ни одного положительного результата теста ни в одной команде, в том числе и в нашей. Вчера мы еще раз сдали тесты», — цитирует Польховского ТАСС.

Накануне первого этапа Кубка мира коронавирус был выявлен у Антона Бабикова, из-за чего он и Евгений Гараничев, который жил с ним в одном номере, пропустили финские этапы сезона.

Старты в Хохфильцене пройдут с четверга по воскресенье. В программе спринты, гонки преследования и масс-старты.