В сборной России нет новых случаев заражения коронавирусом

В сборной России накануне седьмого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве нет новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Данную информацию в агентству сообщили в тренерском штабе национальной команды.

По-прежнему находятся на карантине тренер женской сборной Николай Загурский та сервисмен Роман Виролайнен, которые заразились коронавирусом на предыдущем этапе в Оберхофе.

Седьмой этап Кубка мира стартует сегодня женской индивидуальной гонкой. Начало — в 16.30 (мск).