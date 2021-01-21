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В сборной России нет новых случаев заражения коронавирусом

11:13
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В сборной России накануне седьмого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве нет новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Данную информацию в агентству сообщили в тренерском штабе национальной команды.

По-прежнему находятся на карантине тренер женской сборной Николай Загурский та сервисмен Роман Виролайнен, которые заразились коронавирусом на предыдущем этапе в Оберхофе.

Седьмой этап Кубка мира стартует сегодня женской индивидуальной гонкой. Начало — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10511963

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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