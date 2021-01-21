В сборной России нет новых случаев заражения коронавирусом
11:13
В сборной России накануне седьмого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве нет новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
Данную информацию в агентству сообщили в тренерском штабе национальной команды.
По-прежнему находятся на карантине тренер женской сборной Николай Загурский та сервисмен Роман Виролайнен, которые заразились коронавирусом на предыдущем этапе в Оберхофе.
Седьмой этап Кубка мира стартует сегодня женской индивидуальной гонкой. Начало — в 16.30 (мск).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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