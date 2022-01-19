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Сегодня, 19:57

В Госдуме прокомментировали продление карантина биатлониста Латыпова

Иван Шитик
Корреспондент

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал продление карантина у российского биатлониста Эдуарда Латыпова.

«Считаю, что применение ограничений к спортсменам в рамках борьбы с коронавирусом должно быть одинаковым по отношению ко всем, — сказал Свищев. — Непонятно, почему немецкий биатлонист выходит с карантина, а нашего Эдуарда Латыпова продолжают там «мариновать». Это сказывается и на форме спортсмена, и на его графике подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Думаю, что здесь необходимо вмешаться Союзу биатлонистов России и Олимпийскому комитету России. Как всегда, в преддверии Игр начинаются не совсем понятные вещи в отношении наших спортсменов».

Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден провести на карантине две недели. 12 января стало известно, что немецкий биатлонист Йоханнес Кюн также сдал положительный тест на COVID-19, однако был отпущен из карантина раньше.

Ранее стало известно, что карантин Латыпова продлен еще на восемь дней.

Коронавирус
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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