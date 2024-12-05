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Сегодня, 10:45

У Тандревольд возникли проблемы с сердцем во время индивидуальной гонки

Сергей Разин
корреспондент
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Ингрид Ланмарк Тандревольд.
Фото Global Look Press

Норвежская биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд рассказала о том, что у нее возникли проблемы с сердцем во время гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«У меня были некоторые проблемы с сердцем на второй лежке. Стрелять стало сложно, и я потратила много времени. Это не прекратилось полностью после того, как я завершила стрельбу. Было трудно бежать на лыжах так быстро, как мне хотелось. Сейчас все в порядке. Это быстро появляется и быстро проходит», — приводит слова Тандревольд NRK.

28-летняя норвежка заняла 17-е место в короткой индивидуальной гонке, допустив один промах.

Сборная Норвегии по биатлону
Ингрид Тандревольд
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