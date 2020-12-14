У сборной Норвегии одна замена накануне четвертого этапа Кубка мира
21:54
Александр Андерсен заменит Эрленда Бьонтегора на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене, сообщает NTB.
У Бьонтегора небольшая травма, поэтому он останется с командой, но не будет принимать участие в гонках.
Полностью состав мужской сборной выглядит так: Александр Андерсен, братья Бе, Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Легрейд.
Четвертый этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 17 по 20 декабря.
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