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У сборной Норвегии одна замена накануне четвертого этапа Кубка мира

21:54
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Александр Андерсен заменит Эрленда Бьонтегора на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене, сообщает NTB.

У Бьонтегора небольшая травма, поэтому он останется с командой, но не будет принимать участие в гонках.

Полностью состав мужской сборной выглядит так: Александр Андерсен, братья Бе, Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Легрейд.

Четвертый этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 17 по 20 декабря.

Кубок мира по биатлону

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