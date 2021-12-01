«Ты на Экхофф так смотришь?» Муж Куклиной ответил на фото жены

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала новое фото в Instagram перед началом старта второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Как много смысла в одной фотографии», — подписала снимок спортсменка.

На пост девушки ответил ее муж Михаил Куклин. В комментариях он написал: «Ты на Экхофф, что ли, так смотришь?»

На стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде Куклина стала 28-й в индивидуальной гонке и 45-й в спринте.