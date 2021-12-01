Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

«Ты на Экхофф так смотришь?» Муж Куклиной ответил на фото жены

09:27
Теги:

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала новое фото в Instagram перед началом старта второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Как много смысла в одной фотографии», — подписала снимок спортсменка.

Публикация от Лариса Куклина (@kuklinalara)

На пост девушки ответил ее муж Михаил Куклин. В комментариях он написал: «Ты на Экхофф, что ли, так смотришь?»

На стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде Куклина стала 28-й в индивидуальной гонке и 45-й в спринте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма COVID-19 «Омикрон»
2
0