Трое зараженных и трое контактировавших с ними представителя сборной России отправлены на карантин

Пресс-служба IBU опубликовала решение финских властей по поводу случаев коронавируса в сборной России по биатлону в преддверии первого этапа Кубка мира по биатлону-2020/21 в Контиолахти.

Органы здравоохранения Финляндии оценили положительные тесты в российской команде и проинформировали IBU и Союз биатлонистов России о том, что три члена команды, сдавших позитивные тесты, должны отправиться на карантин на 7 дней с момента взятия теста. Кроме того, еще три члена российской команды, контактировавших с зараженными, должны отправиться на 10-дневный карантин. Имена зараженных и контактировавших с ними не называются.

По истечении срока карантина каждый представитель сборной будет протестирован еще раз в соответствии с инструкциями IBU в условиях пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что положительные тесты на наличие инфекции сдали два биатлониста сборной России — Антон Бабиков и Евгений Гараничев.

Также, на карантин полностью отправлена сборная Румынии. Такие же санкции приняты и в отношении сборной Молдавии, за исключением одного представителя команды.

The responsible Finnish health authorities have been informed and decide on further procedures. More information will be provided in due course. (2/2)



Further updates on previous positive tests ?? pic.twitter.com/o8CuJzdcij — IBU (@biathlonworld) November 27, 2020

Два стартовых этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти. Первый состоится 28-29 ноября, второй — 3-6 декабря.