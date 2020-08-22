Три российских биатлониста будут выступать за Румынию

Российские биатлонисты Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова с нового сезона будут представлять Румынию, сообщает ТАСС.

«Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны», — сообщили в федерации.

Чирковой 25 лет, на ее счету две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске. Толмачевой 24 года, она является двукратным бронзовым призером чемпионата России 2017 года. Оськину 31 год, он участвовал в летнем чемпионате мира 2013 года.

Как сообщил бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, СБР не препятствовал переходу спортсменов в Румынию.

«Никаких трудностей с переходом не было. Спортсмены не были в сборной команде, не попадали даже в резерв, так что не было смысла чинить преграды их переходу. Если люди хотят выступать, то пусть у них будет такая возможность», — отметил Драчев в интервью ТАСС.