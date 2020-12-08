Тренер женской сборной России по биатлону отреагировал на интервью Резцовой

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал резонансное интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которое вышло на sports.ru.

— Анфиса Анатольевна — уникальный человек, — рассказал Шашилов в общении с журналистами. — Мы с ней знакомы давно. Когда Резцова была у нас в команде она очень много помогала девчонкам, не так как сейчас. Она была неформальным лидером коллектива, неназванным капитаном биатлонной сборной. А что с ней происходит сейчас... Это ее вопрос. Конечно, нельзя произносить такие слова. Не знаю в каком состоянии она была... Тут я ее не поддерживаю. Анфиса Анатольевна — великая спортсменка, великая мать. А что вышло в этом интервью — получилось некрасиво. Думаю, она не имела на это право.

Резцова заявила, что все спортсмены в ее время применяли кровяной допинг. Позже титулованная спортсменка сказала, что не применяла слово «допинг», а говорила о некой «докторской программе».