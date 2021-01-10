Тренер мужской сборной России Каминский сообщил о смерти отца Логинова

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, что у биатлониста Александра Логинова умер отец.

— У него сейчас в семье трагедия, — сказал в эфире «Матч ТВ» Каминский. — Мы ему можем только спасибо сказать, хорошо, что он выходит на старт и делает все, что может.

— Он сильно переживает?

— Конечно. И потренироваться не успел.

— Он ездил в Саратов по этой причине?

— Нет, но там совпало.

— Какой состав на эстафетную гонку?

— Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов. Латыпов — финишер.

— Объясните свой выбор.

— Мы говорили с Логиновым и приняли решение. Изначально Логинова ставить не очень хотели, понимаем, что в этой ситуации ему нужно откатиться, успокоиться, привести себя в порядок. Поэтому спокойно отнеслись бы, если бы он сказал: «Не хочу стартовать», но он заявил, что готов бежать гонку. Естественно, мы дали ему возможность бежать не финишный этап, а третий. Это более спокойно в психологическом плане.

— Как оцените ход Логинова?

— Ходом он слабее, чем мы ожидаем. В Хохфильцене были намеки на то, что он начал подходить к своему оптимальному состоянию, но так вышло, что он не смог нормально подготовиться к этапу. Нужно какое-то время, наверное.

— Можете рассказать, что случилось в семье Логинова?

— У него отец умер.