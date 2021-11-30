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Томшин отреагировал на вызов в сборную России на второй этап Кубка мира

17:00
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Российский биатлонист Василий Томшин дал комментарий по поводу попадания в состав сборной России на второй этап Кубка мира.

«Для меня заработать выступление на Кубке Мира — большая радость и гордость. Я всегда хотел бегать на самом высоком уровне. Не многие помнят, но два года назад я заработал квоту выступления на последнем этапе КМ через кубок IBU, и для меня стало огромным разочарованием, что его отменили из-за ковида. Но с того момента мысль о выступлениях на КМ стала особенно сильной. Потребовалось почти два года, чтобы снова заработать себе место в основном составе, и, конечно, я этому очень-очень рад. С нетерпением жду первой для себя гонки на КМ. Был ли для меня вызов в команду неожиданностью? Я очень ждал этого момента и приближал его как мог!» — сказал Томшин «Чемпионату».

Второй этап КМ продет в Эстерсунде (Швеция) со 2 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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